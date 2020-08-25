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Новости » Специальную стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность можно получить повторно

15:43 25 августа 2020 г.

 

Специальную стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность можно получить повторно

С 28 августа т.г. вступает в силу Постановление Кабинета Министров № 471 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 февраля 2008 г. № 22». Изменениями разрешается молодым людям повторно участвовать в конкурсном отборе на получение специальной стипендии за особую творческую устремленность за новые достижения.

Напомним, внесение изменений в Положение стало возможным, после обращения молодых людей к врио Главы Чувашии Олегу Николаеву с просьбой пересмотреть механизм назначения стипендий за особую творческую устремленность, расширить перечень форм поддержки активной творческой молодежи.

«Мы готовы поддерживать творческих и целеустремленных молодых людей, которые хотят работать на благо страны, на благо родной республики. Их идеи, амбиции и таланты всегда востребованы и являются основным ресурсом дальнейшего развития», — отмечает Олег Николаев. 

Также в 2020 году внесены изменения в Критерии оценки документов претендентов на соискание специальной стипендии за особую творческую устремленность. Добавлены - оказание помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; наличие знаков отличия Всероссийского комплекса «ГТО» и спортивных званий и наград.

Напомним, что Центр молодежных инициатив (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.5, тел. 45-54-51, 43-78-90) ведет прием документов от ответственных лиц по следующим категориям:

  • студенты и аспиранты образовательных организаций высшего образования, студенты профессиональных образовательных организаций;
  • преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций;
  • лидеры молодежных общественных организаций;
  • специалисты сферы образования и молодежной политики.
  • Центр внешкольной работы «Эткер» (г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13, тел. 58-08-33, 58-56-20) ведет прием документов от ответственных лиц по следующим категориям:
  • школьники;
  • школьные учителя;
  • сотрудники дошкольных образовательных организаций;
  • обучающиеся организаций дополнительного образования детей;
  • лидеры детских общественных организаций;
  • педагоги организаций дополнительного образования детей;
  • воспитанники и педагоги коррекционных учреждений и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прием документов продлится до 20 сентября 2020 года.

 

 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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