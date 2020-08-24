24 августа в Москве подписано cоглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Москвы.

Документ скрепили подписями врио Главы Чувашии Олег Николаев и Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наши регионы связывает многовековая история, и каждый этап значителен. Уверен, у нас много неиспользованных резервов и ресурсов, которые можем направить на благо жителей Чувашии и москвичей», - сказал на церемонии подписания соглашения Сергей Собянин.

Мэр столицы видит большие перспективы взаимодействия в области здравоохранения, образования, социальной политики, торговли, сельского хозяйства, промышленности, инноваций, государственного управления и информационных технологий. Он выразил уверенность, что с подписанием соглашения все это выйдет на другой уровень развития.

Олег Николаев отметил, что Чувашия очень дорожит историческими взаимоотношениями с Москвой. «Мы с удовольствием отмечаем и гордимся, что столица нашей страны из года в год улучшает свои позиции в области стандартов урбанизации, занимает ведущие места по внедрению цифровых технологий. Надеемся, что передовой опыт столицы, лучшие практики и наработки мы будем активно внедрять и использовать для всех отраслей на территории нашей республики», - подчеркнул он.

Чувашия в свою очередь заинтересована в наращивании поставок на рынки Москвы местной инновационной продукции электротехнической отрасли, широко признанной в стране и конкурирующей с мировыми аналогами, а также качественной экологически чистой продукции чувашских сельхозтоваропроизводителей в рамках развития российского «Зеленого бренда».

После подписания документа Олег Николаев поделился с журналистами, что соглашение с Правительством Москвы открывает новые горизонты организации деятельности Чувашии во всех сферах. «Москва является лидером по внедрению цифровых инструментов управления городским хозяйством и сферой социальной жизнедеятельности региона. Мы должны внедрить все эти передовые практики в Чувашии, чтобы наше население в кратчайшие сроки оценило новые стандарты жизни», – сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"