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Новости » Заемщик имеет право запретить кредитору продавать долг коллекторам

09:31 25 августа 2020 г.

 

При выдаче кредита или займа банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и сельскохозяйственные КПК должны согласовывать с заемщиком возможность переуступить его долг третьим лицам и прописывать этот пункт в договоре. Об этом сообщает Банк России в информационном письме кредиторам.

Заемщик имеет законное право запретить или разрешить кредитору продавать долг третьим лицам — коллекторам или другим банкам, МФО или КПК. Согласованное с заемщиком условие прописывается в строке №13 таблицы договора.

Если кредитор не дает возможности выбора, не принимает вашу позицию или отказывается выдавать кредит из-за того, что вы против переуступки долга, уведомьте об этом Банк России. Также можно обратиться в онлайн-приемную регулятора, если ваш долг продали, несмотря на запрет.

Уважаемые жители Чувашской Республики!

В очередной раз напоминаем, прежде чем подписывать договор, внимательно изучите его и подписывайте лишь в том случае, если каждое условие понятно. Вы имеете право взять документ домой на пять рабочих дней, чтобы разобраться во всех пунктах в спокойной обстановке, за это время условия не могут измениться.



Министерство финансов Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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