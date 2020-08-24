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Новости » Стартовали Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020

15:08 24 августа 2020 г.

 

Стартовали Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020

Стартовал прием заявок на участие в Евразийских соревнованиях в сфере ИКТ Honor Cup 2020. Проект направлен на привлечение талантливых специалистов в стремительно развивающуюся ИКТ-сферу. К состязаниям приглашаются молодые люди, достигшие 18 лет.

Участники смогут попробовать свои силы в следующих номинациях:

- 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения);

- Cloud (Технологии хранения и виртуализации);

- APP (Разработка мобильных приложений);

- HCIE (Высший уровень технической сертификации Huawei);

- IP (Технологии и протоколы IP сетей);

- AI (Модели и методы искусственного интеллекта);

- Code (Спортивное программирование);

- ICT Observer (Обозреватель информационно-коммуникационных технологий).

Помимо конкурсных заданий, всем участникам соревнований открыт доступ к бесплатной онлайн-школе с обучающими видео-лекциями по наиболее востребованным направлениям ИКТ: технологии мобильной связи, облачные решения для серверов и хранилищ данных, технологии и протоколы взаимодействия в IP-сетях, методы искусственного интеллекта. Вебинары помогут подготовиться к соревнованиям.

Финал состязания состоится в Москве 4 декабря. Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований и подать заявку на участие можно на сайте honorcup.ru.

Отметим, в России Honor Cup проходит с 2015 года. В 2019 году в отборочных этапах Honor Cup приняли участие более 15 000 студентов и молодых дипломированных специалистов из почти 1000 университетов.

 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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