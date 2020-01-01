Актуально » Чувашия и Промсвязьбанк подписали соглашение о мерах по развитию региона на форуме «Армия-2020»

24 августа на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» Кабинет Министров Чувашской Республики и ПАО «Промсвязьбанк» заключили соглашение о комплексном сотрудничестве. Документ подписали врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

Соглашение предусматривает сотрудничество в реализации социально-значимых проектов региона, а также участие ПСБ в финансировании инвестиционных программ развития предпринимательства на территории Чувашской Республики. Стороны также намерены внедрять современные банковские технологии на территории региона и взаимодействовать в направлении развития системы кредитования физических лиц и предприятий, в том числе в рамках льготного ипотечного кредитования и участия в государственных программах по развитию малого и среднего бизнеса.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «ПСБ проводит масштабную работу по социально-экономическому развитию регионов, и Чувашская Республика является для нас одним из приоритетов. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия для доступного кредитования населения республики, малого и среднего бизнеса, а также чувашских предприятий. Правительство Чувашии всегда открыто для такого сотрудничества и принимает все необходимые меры для дальнейшего улучшения социального и инвестиционного климата региона. Уверены, что подписанное соглашение позволит реализовать значимые проекты для Чувашской Республики. Среди актуальных и уже отработанных механизмов, которые мы предлагаем, - ипотека для населения по ставке от 3,99%, льготные программы кредитования бизнеса в рамках собственных программ и программ с государственной поддержкой».

Олег Николаев подчеркнул, что благодаря поддержке банка могут далеко продвинуться вперед крупные местные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют программы диверсификации, а также малый и средний бизнес. Через ипотечное кредитование же, предлагаемое под льготные проценты, выиграют население и строительная отрасль.

«Еще месяц назад мы встречались с представителями банка. Пути сотрудничества выработали. Сегодня намерения закрепили соглашением. Будем дальше углубляться в процесс и со своей стороны всячески способствовать направлениям взаимодействия, в том числе в процессе подготовки высокотехнологичных проектов, которые могут быть поддержаны с льготной ставкой Промсвязьбанком. Безусловно, нам важно выбирать наиболее оптимальные на данный момент денежно-кредитные инструменты и механизмы для социально-экономического развития региона», - сказал он.

В настоящий момент объем лимитов на кредитно-документарные операции предприятий Чувашии в банке составляет 14,8 млрд рублей.

Пресс-служба

Администрации Главы

Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"