24 августа в Доме Правительства еженедельное совещание провел первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков.

В числе тем повестки заседания рассмотрена подготовка к иммунизации населения в эпидемический сезон 2020 года.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что в этом году иммунопрофилактикой против гриппа планируется охватить 638 тысяч человек, или 52,4% населения республики (в 2019 году провакцинировано 556 тысяч человек, или 45,5%).

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашия Надежда Луговская напомнила, что согласно национальному календарю профилактических прививок в обязательном порядке от гриппа прививаются работники здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ. В повышенную группу риска также входят лица, страдающие хроническими заболеваниями, и лица старше 60 лет. Охвату прививками против гриппа этой категории граждан уделят повышенное внимание.

Надежда Луговская рекомендовала в предстоящий сезон провести корпоративную вакцинацию от гриппа работников социальной сферы, культуры, государственного и муниципального управления, работников птицеводческих, семеноводческих и животноводческих хозяйств, а также трудовых мигрантов. Соответствующие письма будут направлены работодателям и руководителям ведомств.

Министр Владимир Степанов также проинформировал о реабилитации жителей республики, переболевших новой коронавирусной инфекцией, и лиц с хроническими заболеваниями, которым необходимо санаторно-курортное лечение.

В рамках территориальной программы ОМС данная работа организована в условиях дневного стационара на базе 4-х организаций: Городская клиническая больница № 1, Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова», санатории «Надежда» и «Чувашиякурорт». Курс реабилитации заканчивают 45 человек, с этого понедельника к восстановлению здоровья приступают еще 110 пациентов.

Напомним, что по решению врио Главы Чувашии Олега Николаева за счет средств республиканского бюджета будет компенсирована часть расходов за питание и проживание пациентов, которые будут проходить реабилитацию в условиях круглосуточного стационара. По словам руководителя Минздрава Чувашии, соответствующий проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики подготовлен и проходит процедуру согласования с заинтересованными органами.

На еженедельном совещании также обсудили предварительные итоги лицензионного контроля управляющих организаций в сфере ЖКХ за январь-август 2020 года и эпизоотическую обстановку в Чувашской Республике, в том числе по бешенству животных.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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