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Пресс-конференция представителей ЛДПР, КПРФ и «Пенсионеров России», призванная поставить под сомнение выборы в Чувашии, привела к противоположным итогам, считает издание «Национальные интересы».

Перед журналистами выступили Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР) и Николай Степанов («Партия пенсионеров за социальную справедливость»), участвующие в борьбе за пост главы республики.

Андреев и Степанов (который в итоге довольно быстро покинул мероприятие) выступили с почти одинаковыми заявлениями. В частности, они раскритиковали принятые ранее законодательные изменения, в первую очередь увеличение избирательных фондов кандидатов на выборах.

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Между тем журналисты «Национальных интересов» обращают внимание, что исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев даже на четверть не использовал законодательно увеличенный про запас объем фонда. Это ставит под вопрос заявления Андреева и Степанова о том, что эти изменения якобы вводились именно под него. Нельзя забывать и о том, что цель поправки — повышение финансовой прозрачности избирательных кампаний.

«Впрочем, мы не можем поверить, что кандидаты от КПРФ и ЛДПР способны публично выступать „за черный нал“ против повышения прозрачности выборов, поэтому предполагаем, что они просто были введены в заблуждение помощниками или консультантами», — приходит к выводу издание.

Также коммунисты и либерал-демократы подвергли критике решение Николаева участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца — что, с точки зрения «Национальных интересов», выглядит странным, так как в последнее время это федеральный тренд, поддерживаемый нередко и оппозиционерами, «многие из которых последнее время признают деградацию партий так называемой системной оппозиции».

«Андреев и Степанов, долгое время трудясь в региональных отделениях партий, прекрасно осведомлены, как успешно монетизировать выдвижение от партий. Снятие ограничений на самовыдвижение разрушило партийную монополию на выдвижение кандидатов, поэтому неудивительно, что именно этот аспект законодательных изменений вызывает такую острую реакцию», — утверждает издание.

С точки зрения СМИ, отказ от честной борьбы и использование грязных методов, к которым прибегают Андреев и Степанов, свидетельствуют о том, что политическая жизнь Чувашии с приходом Николаева на главную должность в регионе переживает ренессанс. Также такой подход говорит о неспособности молодых чувашских политиков принимать стратегически важные для себя решения без указки «сверху».

«Стоит признать, что участники пресс-конференции неспособны договариваться между собой, а ответственность за неиспользование концепции единого кандидата от оппозиции перекладывают на федеральное руководство своих партий, что ставит под сомнение транслируемый ими тезис о собственной самостоятельности как конкурентном преимуществе», — подчеркивает издание.

Напомним, выборы главы Чувашской Республики состоятся 13 сентября в единый день голосования.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"