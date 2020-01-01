Новости » «Диктант Победы» в 2020 году пройдет в Португалии, Австралии, Мексике и ряде других стран

В общей сложности в акции примут участие 75 государств

В «Диктанте Победы» примут участие в том числе страны, в которых не представлено Россотрудничество, заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Основные площадки будут расположены в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах. «Диктант Победы» впервые напишут жители Албании, Аргентины, Испании, Португалии, Мальты, Мексики, Марокко и других стран. То есть, акция пройдет фактически во всех частях света», — сказал Александр Хинштейн.

Кроме того, он напомнил, что ранее об участии в «Диктанте Победы» уже заявили все страны, что ранее входившие в антигитлеровскую коалицию, включая Соединенные Штаты, страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и др.

По расчетам организаторов, широкое представительство акции в других странах должно увеличить количество участников — они рассчитывают, что «Диктант Победы» напишут около миллиона человек.

Напомним, 18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн.

В Чувашии в этот день будут открыты 34 площадки Диктанта (в прошлом году – 4), 16 из них в столице республики – городе Чебоксары, остальные в городах и районных центрах республики.

Региональный оргкомитет ведет активную подготовку к проведению Диктанта Победы. Оргкомитетом проводятся тематические инструктажи для всех ответственных: организаторов площадок, волонтеров, технических специалистов. Для площадок города Чебоксары состоялся инструктаж с подробным рассмотрением порядка организации акции. Как отметил в своем выступлении региональный координатор акции, ректор ЧГУ им.И.Н. Ульянова Андрей Александров, на площадки проведения Диктанта возлагается большая ответственность – в юбилейный год Победы проведение патриотической акции актуально и своевременно для сохранения исторической памяти, героизма советского народа в Великой Отечественной войне.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"