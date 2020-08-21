Новости » Старшекурсников ждут в школах республики, классным руководителям прибавят зарплату

На ежегодной республиканской августовской конференции работников образования, которая состоялась 21 августа, особое внимание было уделено мерам поддержки учителей. Так, с этого учебного года по поручению Президента России за классное руководство преподавателям будет выплачиваться дополнительно по 5 тыс. рублей из федерального бюджета. Чувашия получит 180 млн рублей на выплаты классным руководителям.

В регионе важную и ответственную функцию классного руководителя выполняют почти 7 тысяч школьных учителей и более 700 педагогов-кураторов учебных групп в техникумах и колледжах.

Врио Главы республики Олег Николаев подчеркнул, что правительство Чувашии будет и в дальнейшем уделять особое внимание сфере образования.

«Будут полностью сохранены все региональные и муниципальные выплаты, которые на сегодняшний день существуют. Кроме того, мы внимательно следим за направлениями работы на федеральном уровне по изменению системы оплаты, чтобы незамедлительно внедрить эти изменения на нашем республиканском уровне», – сказал он.

Не обошли вниманием в ходе конференции и кадровый вопрос в школах.

Как известно, Президентом страны подписан закон, дающий право студентам педагогических специальностей уже с четвертого курса вести уроки в школе. В этой связи министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев обратился к директорам школ: «Для студентов это прекрасная возможность уже в процессе учебы целиком погрузиться в профессию, а для вас, уважаемые директора школ, – привлечь талантливую молодежь в свои коллективы, создать благоприятную среду, оказать необходимую поддержку начинающему педагогу, чтобы после окончания вуза у молодого специалиста возникло желание продолжить работу в школе».

Фото: chebobraz.cap.ru