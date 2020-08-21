Новости » Олег Николаев предложил протестировать учителей на COVID-19 за счет бюджета

Инициативу сделать тесты на COVID-19 для учителей за счет республиканского бюджета врио Главы республики озвучил на ежегодной республиканской конференции работников образования, которая состоялась 21 августа во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Олег Николаев рассказал, что тема уже была поднята сегодня утром на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Поставили перед собой задачу, если с вашей стороны это будет воспринято положительно, провести тестирование учителей, работников школы, с тем, чтобы в начало учебного года мы вошли уверенно. Ввиду того, что такого рода тестирование не оплачивается через систему ОМС, мы эти затраты профинансируем из бюджета Чувашской Республики», – подчеркнул руководитель региона.

Ранее мы писали о том, что в Чувашии выделено почти 153 млн рублей на рециркуляторы воздуха для школ и детсадов. «В случае необходимости мы примем дополнительные решения», – заверил сегодня педагогическое сообщество Олег Николаев, заметив, что в регионе система здравоохранения и все остальные службы делают все, чтобы держать ситуацию под контролем.