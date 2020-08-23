23 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» принял участие в расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения. Совещание провел заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса как фактор реиндустрилизации региональной экономики» с участием представителей органов региональной исполнительной власти и организаций ОПК. С одним из докладов выступил Олег Николаев. Он рассказал о региональных мерах стимулирования диверсификации производств организаций оборонно-промышленного комплекса Чувашской Республики, а также затронул проблемы, которые требуют решения на федеральном уровне.

По словам руководителя региона, организациям при реализации проектов стоимостью более 50 млн рублей на территории Чувашии предоставляются налоговые льготы. Это освобождение от уплаты налога на 50% от суммы исчисленного налога на имущество организаций, а также льготная ставка в размере 14% по налогу на прибыль организаций. При этом в случае реализации инвестпроектов по принципу СПИК 2.0. в региональной части действует полное освобождение от налога на прибыль и 0,1% налога на имущество. Указанные льготы действуют в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта – до 5 лет со дня получения льготы. Кроме того, в республике существуют нефинансовые меры поддержки в виде государственного сопровождения и продвижения приоритетных инвестиционных проектов. Для этих целей по инициативе врио Главы Чувашии был создан Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей.

«На сегодняшний день как минимум десять достаточно крупных для Чувашской Республики проектов находятся в зоне нашего особого внимания. Мы по ним работаем совместно с Минпромторгом России. Общая сумма по этим проектам составляет 2,5 млрд рублей», – сообщил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также указал на три проблемы, которые, по его мнению, сдерживают темпы расширения ассортимента гражданской продукции у предприятий ОПК. Во-первых, это необходимость содержания значительных земельных территорий, связанных со спецификой производства, и, как следствие, уплата возрастающих земельных налогов.

«К примеру, наш завод имени Чапаева производит продукцию военного назначения и, прежде всего, боеприпасы. Очевидно, что его цеха должны располагаться на достаточно удаленном расстоянии. Таким образом, они занимают огромную территорию, как того требует законодательство. Чтобы содержать эти здания, нужна внутренняя инфраструктура, и, конечно же, соответствующие формы поддержки для такого рода предприятий», – заметил Олег Николаев. По его словам, необходимо пойти по пути льготного налогообложения земельных участков для обеспечения обороны и безопасности, а также предусмотреть меры поддержки для модернизации инженерной инфраструктуры таких предприятий ОПК.

Вторым сдерживающим фактором обозначена недобропорядочная конкуренция со стороны иностранных производителей из-за отсутствия контроля соответствия качества и безопасности поставляемых по импорту детских товаров в России. В качестве третьей проблемы были названы системные ограничения из-за сроков исполнения договоров при участии предприятий ОПК в закупках гражданской продукции субъектами естественных монополий и отраслевыми интеграторами.

Предложения врио Главы Чувашии были восприняты позитивно. Подводя итоги, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев отметил, что обозначенные вопросы будут рассмотрены на федеральном уровне.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"