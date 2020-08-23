Врио Главы Чувашии Олег Николаев в Москве принял участие в работе первого дня Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Научно-деловая программа форума включает актуальные вопросы развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также международного военного и военно-технического сотрудничества.

На открытии форума на пленарном заседании участников приветствовал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Он подчеркнул, что из года в год растет число ведущих российских и зарубежных специалистов, проявляющих интерес к мероприятию, что способствует укреплению деловых контактов между оборонными ведомствами разных государств, дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества.

В рамках форума для демонстрации выставлены самые современные отечественные образцы техники разного назначения. В форуме принимают участие полторы тысячи организаций, которые выставили более 28 тысяч разнообразных изделий. Среди них достойное место занимают со своими передовыми разработками предприятия Чувашии, которые уже тесно работают с Министерством обороны РФ. Это ОАО «ВНИИР-Прогресс», АО «Комбинат Автофургонов», АО «Лента», ООО «Ри-Групп», ООО «Корпорация «Проект-Техника» и другие. По ряду позиций часть из них являются монополистами, основными единственными поставщиками.

На полях форума врио Главы республики провел с руководителями этих предприятий выездное совещание.

В рамках обсуждения Олег Николаев поставил задачу создать в Чувашии базу компетенций промышленных предприятий.

Работу в этом направлении в республике начали в рамках разработки Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 5 лет.

По мнению Олега Николаева, такая база позволит систематизировать и в дальнейшем выстроить эффективную работу по организации производства новых видов продукции в Чувашии. "Необходимо выстроить производственные цепочки, которые позволят предприятиям республики объединиться, реализовать новые перспективные производственные проекты, и при этом получить значимую государственную поддержку. Соответствующих инструментов сегодня много, важно не пускать ситуацию на самотёк. Визит на стенды предприятий выставки показал, что такая работа в республике между производителями идёт. Правительству необходимо ее систематизировать и оказать всю необходимую помощь. В идеале мы должны получить непрерывный процесс разработки, освоения и промышленного производства новых востребованных видов продукции предприятиями региона с высокой степенью локализации. Как в рамках диверсификации производства, так и в части разработки инновационных видов продукции, в том числе в части импортозамещения. Возможности, которые на форуме "Армия-2020" продемонстрировали наши компании, показывают, что задача выполнима", – подчеркнул Олег Николаев.

По итогам участия в мероприятиях первого дня форума Олег Николаев поделился впечатлениями с журналистами.

"В первый день мы поработали очень продуктивно. Заявили о подходах, которые реализовываются в Чувашии в плане взаимодействия с предприятиями ОПК, проблемах, которые испытывают предприятия. Главное, ощутили поддержку федеральных органов власти по тем направлениям, которые мы предлагаем решить", – сказал он.

Руководитель региона заметил, что предприятия региона на выставке представлены очень достойно. "Это признанные представители отрасли: каждый имеет свою историю, своего покупателя. Но мы с коллегами договорились, что еще поищем варианты для усиления позиции каждого на рынке", – добавил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"