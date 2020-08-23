08:47 24 августа 2020 г.
23-25 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев находится в командировке в Москве, где принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и проводит ряд деловых встреч.
Свои передовые разработки на форуме демонстрируют предприятия Чувашии ОАО «ВНИИР-Прогресс», АО «Комбинат Автофургонов», АО «Лента», ООО «Ри-Групп», ООО «Корпорация «Проект-Техника» и другие.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"