21 августа в Чувашии состоялась ежегодная республиканская конференция работников образования.

Мероприятие прошло во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Ключевая тема нынешней августовской конференции педагогов – «Воспитание и развитие личности как общенациональный стратегический приоритет».

Врио Главы республики Олег Николаев в своем выступлении выразил признательность педагогам за преданность профессии и достигнутые результаты. «Несомненно, мы гордимся вами и успехами ваших учеников – в учебе, общественной жизни, в конкурсах, которые проходят в различных форматах. Это ваша заслуга, результат повседневной, поступательной, очень содержательной и кропотливой работы», - сказал он

Руководитель региона отметил, что образование всегда являлось одним из направлений инвестиций государства в человека. «Мы внимательно следим за направлениями работы на федеральном уровне по изменению системы оплаты, чтобы незамедлительно внедрить эти изменения на нашем республиканском уровне», - сказал он. В частности, с этого учебного года по поручению Президента России за классное руководство учителям из федерального бюджета будет выплачиваться дополнительно 5 тыс. рублей. Чувашия получит 180 млн рублей на выплаты классным руководителям.

«Правительство Чувашкой Республики и далее будет уделять особое внимание направлению образования. Будут полностью сохранены все региональные и муниципальные выплаты», - акцентировал Олег Николаев.

Врио Главы республики сообщил о поставленной задаче перед началом нового учебного года провести бесплатное тестирование учителей, работников школы на COVID-19. Затраты будут профинансированы из республиканской казны.

Олег Николаев рассказал также о принятом решении по выделению 152,6 млн рублей на централизованную закупку рециркуляторов и бесконтактных термометров в школах. «В случае необходимости мы примем дополнительные решения», - заверил он.

В ходе мероприятия состоялась трансляция видеообращения Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который поблагодарил педагогов за успешную работу в период ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Он сообщил о создании при Министерстве просвещения федерального педагогического совета. От каждого региона в совет будет делегирован один учитель.

С основным докладом на педагогической конференции выступил министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев.

Министр обратил внимание, что Президентом страны подписан закон, дающий право студентам педагогических специальностей уже с четвертого курса вести уроки в школе. «Для студентов это прекрасная возможность уже в процессе учебы целиком погрузиться в профессию, а для вас, уважаемые директора школ, – привлечь талантливую молодежь в свои коллективы, создать благоприятную среду, оказать необходимую поддержку начинающему педагогу, чтобы после окончания вуза у молодого специалиста возникло желание продолжить работу в школе», - подчеркнул он.

С началом нового учебного года чувашских педагогов приехали поздравить депутаты Госдумы, представляющие регион, директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Милехин и другие гости.

Отличившимся педагогам были вручены награды.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"