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Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов совершил рабочую поездку по Красноармейскому району

08:41 24 августа 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов совершил рабочую поездку по Красноармейскому району

22 августа 2020 г. глава администрации района Александр Николаевич Кузнецов ознакомился с ходом уборочных работ на сельскохозяйственных предприятиях района. В ходе рабочей поездки Александр Николаевич посетил КФХ Петрова Сергея Анатольевича, КФХ Харитонова Валерия Александровича, ООО «Агрофирма Таябинка». В каждом хозяйстве с раннего утра комбайнеры вывели всю технику на поля. Ведь приходится буквально ловить погожие деньки и в быстром темпе выходить, чтобы не оставить зерно в поле.

На сегодняшний день хлеборобами района скошено и обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 5206 га. Намолочено 20970 тонн зерна. Средняя урожайность по району составляет 40,3 ц/га, что намного выше прошлогоднего показателя. На полях работают 42 комбайна.

Также продолжается заготовка кормов для животноводческой отрасли, на сегодня скошено 2640 га многолетних трав (91% плана). На предстоящую зиму заготовлено: сено – 4160 тонн (102 %), сенажа – 9309 тонн (88 %). Таким образом, на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено более 17 ц.к.е.  

По улице Гурия Степанова для удобства жителей планируется выделение места для автомобильной парковки.

Также Александр Кузнецов встретился с жителями Яншихово-Челлинского и Алманчинского сельского поселения. В ходе встречи Александр Николаевич ознакомил с Комплексной программой социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года.

В рамках инициативного бюджетирования в сельских поселениях района ведутся работы по благоустройству территории, строительство дорог, а также тротуаров к социальным объектам.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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