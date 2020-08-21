21 августа 2020 г. глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречи с населением района и ознакомился с ходом ремонтных работ в с. Красноармейское.

Рабочая поездка началась со встречи с жителями села Убеево Красноармейского района. Александр Николаевич проинформировал о Комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года, рассказал о планах на ближайшую перспективу. Внимательно выслушал все проблемные вопросы населения, на которые жители получили развернутые ответы. Здесь же Александр Николаевич Кузнецов проверил ход ремонтных работ Убеевского центра досуга. Закончены работы по облицовке наружных стен здания. На сегодняшний день выполняется благоустройство территории центра досуга.

Также глава администрации района Александр Кузнецов встретился с жителями деревни Чадукасы Красноармейского района, где обсудили ряд наиболее актуальных вопросов местного значения, одними из которых являются ремонт водонапорных башен и автодорог в деревнях.

Возле здания Красноармейского райпо производится установка новой иллюминации «Я люблю Трак Ен».

Глава администрации района Александр Николаевич ознакомился с ходом строительства футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, которая выполняется в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

По улице Ленина села Красноармейское около магазина «Продмаг №2» проводится укладка асфальтового покрытия тротуара.