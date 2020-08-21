Красноармейский район посетила Светлана Кулага, участница конкурса красоты и таланта "Мисс и миссис Великая Русь-2018". Ее принял глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов.

Светлана Кулага жительница Мурманска, уроженка села Красноармейское Чувашии, мать троих детей, жена офицера, руководитель в компании "Единая система продаж" в г. Мурманск. Победительница III Всероссийского конкурса красоты и таланта "Мисс и миссис Великая Русь-2018" среди замужних женщин, где удостоилась титула "Королева Великой Руси-2018", который проходил в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи глава администрации района Александр Кузнецов рассказал о социально-экономическом развитии Красноармейского района, о реализуемых программах и проектах, перспективах дальнейшего развития.