Новости » «Вызывают сдержанный оптимизм»: правительство Чувашии анонсировало налоговые послабления для бизнеса

20 августа в Доме Правительства состоялось первое заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей, который Олег Николаев создал на прошлой неделе. На совещании руководители республиканских Минфина и Минэкономразвития представили налоговые послабления для бизнеса, которые в скором времени могут быть доступны для предпринимателей на территории Чувашии.

Так, до 2024 года предложено продлить «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения. В настоящее время льгота пока действует лишь до 1 января 2021 года.

Также будет расширен перечень видов деятельности, разрешенных для применения патентной системы налогообложения. Ожидается и уменьшение платы за патент на уплаченные индивидуальными предпринимателями страховые взносы как за себя, так и за работников.

На региональном уровне планируется расширить возможности использования инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций с учетом частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от применения инвестиционного налогового вычета из федерального бюджета.

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и бытовых услуг, предлагают ввести пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения (1 процент и 5 процентов) и коэффициент 0,5 для субъектов предпринимательской деятельности, перешедших на ПСН.

Также в следующем 2021 году хотят продлить действие льготного режима налогообложения для налогоплательщиков, вошедших в перечень пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики.

«Впервые мы слышим от Минфина такие серьезные предложения по смягчению налогового режима. Это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил президент Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Игорь Кустарин. Он вызвался на следующей неделе обсудить на площадке ТПП Чувашии озвученные предложения с общественно-деловыми объединениями предпринимателей.

По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии также проведут опрос предпринимательского сообщества об административных барьерах.

Ранее мы сообщали о том, что в республике будут пересмотрены подходы к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.

Фото: cap.ru