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Новости » В Чувашии нашли возможные источники финансирования модернизации ЖКХ

13:22 21 августа 2020 г.

В Чувашии нашли возможные источники финансирования модернизации ЖКХ

Врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил председателю Правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру рассмотреть возможность приобретения «Газпромом» газораспределительных сетей, которые находятся в собственности Чувашии. Предложение он озвучил 20 августа в рамках подписания программы развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период 2021–2025 годы.

В настоящее время в государственной собственности республики находятся 4814 объектов газового хозяйства общей протяженностью 10,4 тыс. километров.

Олег Николаев подчеркнул, что вопросы, возникающие в процессе эксплуатации и содержания этих объектов, приводят к дисбалансу расходов и доходов от их использования в республиканском бюджете. А средства от выручки, по его мнению, «могли бы быть направлены на модернизацию системы ЖКХ, прежде всего, малых городов и районных центров».

Алексей Миллер обещал рассмотреть предложение Олега Николаева в рамках подготовки бюджета компании на трехлетний период, подчеркнув, что «такая практика у компании имеется».

Фото: cap.ru

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