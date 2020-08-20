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Новости » Олег Николаев и Алексей Миллер подписали программу газоснабжения и газификации Чувашии до 2025 года

13:21 21 августа 2020 г.

Олег Николаев и Алексей Миллер подписали программу газоснабжения и газификации Чувашии до 2025 года

Подписание новой инвестиционной программы состоялось сегодня, 20 августа, на совещании в режиме ВКС. Врио Главы Чувашии Олег Николаев и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили детали программы, а также затронули еще ряд тем, связанных с газоснабжением и газификацией региона.

Поскольку газификация сельских территорий в приоритете, то в ближайшие пять лет «Газпром» планирует построить на территории республики межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 73 км. Таким образом, будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов.

В свою очередь, Чувашская Республика проведет внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 82 км и обеспечит подготовку почти 2,5 тыс. домовладений и шести котельных к приему газа.

Кроме этого, стороны обсудили возможность реализации иных инвестпроектов в регионе, которым совместная программа газоснабжения и газификации дает толчок к развитию. Так, Олег Николаев озвучил планы по созданию мощного туристско-рекреационного кластера в Заволжье. «Реализация данного проекта важна для всей республики как с точки зрения развития туризма, так и для отдыха местного населения», – заметил он.

В планах республиканского правительства объединить на Заволжской территории города Чебоксары природный парк, круглогодичный оздоровительный детский центр в формате «губернаторского лагеря», физкультурно-оздоровительный центр для спортсменов, благоустроенные велосипедную дорожку и лыжную трассу.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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