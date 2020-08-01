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Новости » Олег Николаев рассказал пенсионерам Чувашии, когда и где заниматься физкультурой бесплатно

13:20 21 августа 2020 г.

Олег Николаев рассказал пенсионерам Чувашии, когда и где заниматься физкультурой бесплатно

Об этом врио Главы Чувашии 20 августа сообщил во время своего визита в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике. Выступая на совещании, в котором приняли участие начальники территориальных органов ПФР в Чувашии и представители Регионального отделения Союза пенсионеров, Олег Николаев сказал, что перед правительством республики стоит задача создать условия, чтобы старшее поколение могло заниматься физкультурой и спортом.

 

Напомним, что 17 августа был подписан соответствующий указ, в котором обозначены дополнительные меры по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни. Согласно документу люди «элегантного» возраста смогут бесплатно заниматься физкультурой на базе республиканских спортивных учреждений в периоды их минимальной загруженности. Планируется, что занятия будут проводить волонтёры, студенты, инструкторы по физической культуре и спорту.  В ближайшее время будут определены дни и часы для таких бесплатных занятий.

«Это решение было выработано на площадке Кабинета Министров Чувашии для того, чтобы, с одной стороны, люди старшего возраста имели возможность оздоравливаться, с другой – в рамках межведомственного взаимодействия граждане могли получать, в том числе, и рекомендации Минздрава о типе физических нагрузок, их формах, длительности занятий на тренажерах, чтобы занятия спортом приносили максимальную пользу», — пояснил Олег Николаев.

Фото: cap.ru

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