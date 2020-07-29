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Новости » За лечение сельчан Чувашии докторам полагается доплата в 1 млн рублей

13:18 21 августа 2020 г.

 

За лечение сельчан Чувашии докторам полагается доплата в 1 млн рублей

«Помимо единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам в 2020 году установлены выплаты 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, которые трудятся в сельских поселениях, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Чувашской Республики», — комментирует утвержденные в марте 2020 года изменения в компенсационных выплатах участникам федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

Слаженная работа системы оказания медицинской помощи на селе представляет для Чувашии особую важность, так как доля сельчан в республике составляет 37%, что на 11% выше среднероссийских показателей. В этом ключе региону удалось сохранить важную медицинскую инфраструктуру, максимально приближенную к месту жительства селян – фельдшерско-акушерские пункты. Кроме этого, создана региональная часть геоинформационной карты, в которой «послойно» указаны все 1729 сельских населенных пункта, имеющаяся транспортная инфраструктура, центральные районные больницы, включая и отделения общеврачебной практики, сельские врачебные амбулатории и ФАПы.

По данным Минздрава Чувашии, в настоящее время в учреждениях здравоохранения, находящихся в сельских населенных пунктах, работают 471 врач и 63 фельдшера. Больше всего «земских» докторов и фельдшеров в Канашском, Батыревском и Чебоксарском районах.

Обеспечение квалифицированными кадрами заложено в национальном проекте «Здравоохранение». Так, к 2024 году укомплектованность медицинских организаций должна составить 95%. А в ближайшие пять лет планируется привлечь свыше 1 тыс. студентов в отрасль здравоохранения по целевому направлению.

Фото: medicin.cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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