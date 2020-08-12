20 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев провел первое заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

В первую очередь новый совещательный орган обсудил направления совершенствования регионального налогового законодательства, призванные улучшить предпринимательский климат в регионе.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков напомнил о действующих налоговых льготах, отметив, что в этом году их перечень был существенно расширен для инвесторов. В частности, налоговые льготы при привлечении инвестиций на сумму более 50 млн рублей были распространены на филиалы организаций. Установлены также льготные налоговые ставки для организаций, получивших статус налогоплательщика-участника специального инвестиционного контракта.

Кроме того, с 1 июля на территории республики введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В качестве самозанятого на сегодняшний день уже зарегистрирован 2421 житель республики.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции был принят пакет антикризисных мер. На минимальном уровне установлены налоговые ставки по УСН. По патентной системе налогообложения в два раза снижен размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода. В отношении отдельных объектов недвижимости снижена налоговая ставка по налогу на имущество, а для арендодателей, снизивших размер арендной платы для арендаторов, она установлена до 50% от суммы налога.

Михаил Ноздряков заявил, что в настоящее время на федеральном и региональном уровне планируется дальнейшее расширение налоговых льгот. В частности, предлагается до 2024 года продлить «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения. Данная норма пока действует лишь до 1 января 2021 года.

В настоящее время специальный налоговый режим в виде ЕНВД в Чувашии применяют около 19,5 тысяч субъектов. После его отмены в следующем году, порядка 17,5 тысяч предпринимателей могут воспользоваться правом применения патентной системы налогообложения. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о расширении видов деятельности, разрешенных для ПСН, а также уменьшения платы за патент на уплаченные индивидуальными предпринимателями страховые взносы как за себя, так и за работников.

Руководитель Минфина Чувашии также сообщил, что на региональном уровне планируется расширить возможности использования инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций с учетом частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от применения инвестиционного налогового вычета из федерального бюджета.

С предложениями в региональное налоговое законодательство выступил и заместитель Председателя Правительства республики – и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Он предложил предусмотреть для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и бытовых услуг, пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения (1 процент и 5 процентов) и коэффициент 0,5 для субъектов предпринимательской деятельности, перешедших на ПСН, что позволит сохранить виды деятельности «общественное питание», «бытовые услуги» в переходный период. Также он призвал продлить действие льготного режима налогообложения на 2021 год для налогоплательщиков, вошедших в перечень пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил обсудить предложенные налоговые послабления с деловыми объединениями предпринимателей.

На совещании также была затронута тема снятия излишних административных барьеров. Для их выявления по поручению Олега Николаева в республике проведут опрос среди предпринимателей.

«Давайте проведем опрос, какие административные барьеры на сегодняшний день являются тормозящими факторами при реализации предпринимательской деятельности и инвестиционных проектов. Вполне возможно, что в разных муниципалитетах ситуация будет разная. И вот здесь у нас появляется задача рассмотреть этот порядок в каждом муниципалитете, чтобы реализовать там соответствующие регламенты, в том числе с использованием цифровых платформ, которые будут понятны, прозрачны, более быстры и эффективны», – сказал руководитель региона.

При этом участники совещания поддержали предложения Минэкономразвития Чувашии, которые касались дополнительных форм поддержки стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности. Так, субъектам МСП планируют выдавать субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания, развития или модернизации производства товаров (работ, услуг).

Облегчится доступ субъектов МСП к финансовым инструментам. Почти в 2 раза – со 140% до 75% – будет снижен коэффициент покрытия залогового обеспечения при выдаче микрозаймов. При этом количество документов, которые предприниматели должны будут предоставить, уменьшится с 30 до 6.

До 100 млн рублей хотят увеличить максимальную сумму единовременно выдаваемого гарантийного поручительства по одному договору (в настоящее время – 25 млн рублей).

В качестве новой формы поддержки также было анонсировано субсидирование затрат инвесторов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов капитального строительства обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктуры.

Напомним, Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике образован Указом Главы Чувашской Республики 12 августа 2020 года.

В его состав вошли представители органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, организаций поддержки бизнеса и институтов развития, Общественной палаты Чувашской Республики и общественно-деловых объединений предпринимателей.

Цель создания Совета – формирование и реализация единой инвестиционной политики на территории Чувашской Республики, отвечающей приоритетам социально-экономического развития, создание благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"