20 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

«Газпром» планирует построить на территории региона межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 73 км, будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов.

Чувашская Республика со своей стороны обеспечит сооружение внутрипоселковых газопроводов протяженностью 82 км, подготовку почти 2,5 тыс. домовладений и шести котельных к приему газа.

«Газпром» и Чувашская Республика ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах.

C 2005 года уровень газификации республики вырос на 19,3% и на 1 января 2020 года достиг 93,6%.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что в рамках программы газоснабжения и газификации Чувашской Республики на 2021-2025 годы в приоритете сельская газификация.

Олег Николаев обозначил, что одним из важнейших проектов является завершение газификации Заволжской территории г. Чебоксары.

«Реализация данного проекта важна для всей республики как с точки зрения развития туризма, так и для отдыха местного населения», – заметил он. В Заволжье планируется создать крупный туристско-рекреационный кластер. В него войдут природный парк, круглогодичный оздоровительный детский центр в формате «губернаторского лагеря», физкультурно-оздоровительный центр для спортсменов, благоустроенные велосипедная дорожка и лыжная трасса. Оценочная стоимость этой работы составит около 1,6 млрд. рублей.

Руководитель региона предложил Председателю Правления ПАО «Газпром» рассмотреть возможность принять участие в реализации этого масштабного и значимого для республики проекта.

Кроме того, Олег Николаев обратился к Алексею Миллеру с просьбой рассмотреть возможность, чтобы «Газпром» приобрел газораспределительные сети, которые находятся в собственности Чувашии, поскольку вопросы, возникающие в процессе эксплуатации, а также необходимость содержания этих объектов в надлежащем состоянии приводят к дисбалансу расходов и доходов от их использования для республиканского бюджета. А средства от выручки могли бы быть направлены на модернизацию системы ЖКХ, прежде всего, малых городов и районных центров, которые находятся в плачевном состоянии, а также на ликвидацию задолженности за поставленный природный газ.

Алексей Миллер обещал рассмотреть предложения Олега Николаева в рамках подготовки бюджета компании на трехлетний период.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"