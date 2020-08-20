20 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике в городе Чебоксары. Отделение обслуживает 371 тысячу пенсионеров, более 97 тысяч федеральных льготников, более 25 тысяч получателей федеральной социальной доплаты, почти 98 тысяч семей с детьми, имеющих право на материнский капитал. Руководителю республики показали, как организована работа единого регионального центра обработки данных, контакт-центра. Пенсионный фонд активно внедряет в свою работу цифровые технологии, которые облегчают жизнь гражданам и позволяют решать вопросы, не выходя из дома, что особенно важно в связи с пандемией. С июня здесь работает новая форма дистанционного обслуживания граждан – онлайн и офлайн-консультирование. У любого жителя появилась возможность отправить короткое сообщение-запрос с сайта фонда и сразу получить ответ. Благодаря специальной программе сотрудники практически круглосуточно могут отвечать на эти сообщения. На данный момент поступило уже более 600 обращений, на каждое оперативно даны ответы.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике Роза Кондратьева подчеркнула, что приоритетными направлениями деятельности органов ПФР является проведение мероприятий по повышению материального обеспечения получателей пенсий и социальных выплат, обеспечение их дополнительными мерами государственной поддержки и улучшение качества их обслуживания, включая семьи, имеющие детей. В 2020 году было обеспечено проведение ряда мероприятий по повышению пенсий и иных социальных выплат.

Олег Николаев отметил, что со стороны правительства республики пожилым жителям также оказываются различные меры поддержки.

«За последние месяцы был принят ряд очень важных решений: закреплен законом Чувашской Республики статус «детей войны» с предоставлением нефинансовых мер поддержки. В понедельник мною был подписан указ, согласно которому люди старшего поколения смогут бесплатно посещать физкультурные учреждения и заниматься спортом в те часы, когда эти объекты наименее загружены», - акцентировал он, а также предложил членам Союза пенсионеров вносить свои предложения по улучшению качества жизни жителей Чувашии.

Напомним, 17 августа врио Главы Чувашии подписал Указ «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни». Занятия будут проводить волонтеры и тренеры на базе республиканских спортивных учреждения в определенные дни и часы. Подобные тренировки для пожилых людей будут бесплатны.

В завершении мероприятия Олег Николаев поблагодарил сотрудников фонда за их кропотливый труд и вручил награды работникам, а также самым активным участникам регионального отделения Союза пенсионеров.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"