АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Красноармейском районе состоялся республиканский семинар-совещание с представителями СМИ Чувашской Республики

08:27 21 августа 2020 г.

 

В Красноармейском районе состоялся республиканский семинар-совещание с представителями СМИ Чувашской Республики

Сегодня, 20 августа 2020г., в Красноармейском районе прошел семинар-совещание, посвященный 100 – летию Чувашпотребсоюза, с представителями средств массовой информации Чувашской Республики.

Журналистов на Красноармейской земле поприветствовали глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, председатель Совета Красноармейского райпо  Роза Николаева.

Семинар начался с ознакомления ООО «Красноармейский хлебозавод». Председатель Совета Красноармейского райпо Роза Александровна ознакомила участников с производственной деятельностью предприятия. Основным видом деятельности компании является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Далее гости посетили приемо-охладительный пункт молока с. Красноармейское, магазины «Продмаг №2», «Товары повседневного спроса»,  приемозаготовительный пункт с. Убеево, заготовительный пункт с. Красноармейское. Далее участники семинара посетили филиал АО «Специализированный застройщик «ТУС» - завод «КЕТРА». Также возложили цветы у Монумента Славы.

О направлениях развития потребительской кооперации, сотрудничестве со средствами массовой информации говорили на круглом столе, состоявшемся в администрации Красноармейского района.

С приветственным словом к участникам круглого стола выступил глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов. Он ознакомил с Комплексной программой социально-экономического развития Красноармейского  района до 2025 года. В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму 1740 млн. рублей. Подробно рассказал о проводимой работе в районе по благоустройству территорий сельских населенных пунктов.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, член совета Центросоюза России, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Павлов выступил перед участниками круглого стола о деятельности Чувашпотребсоюза, обозначил важность и значимость взаимодействия со средствами массовой информации.

Также выступили депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Леонид Черкесов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, старший государственный инспектор Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,  государственной советник Российской Федерации 2 класса Татьяна Евдокимова, ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев, председатель Союза журналистов Чувашской Республики Валерий Комиссаров, советник по информационной политике председателя Совета Центросоюза РФ, директор Центра информации и коммуникаций, директор ООО «Издательский Дом Центросоюза» Лашманова Галина.

В завершении круглого стола провели церемонию награждения.

 
 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика