Сегодня, 20 августа 2020 года, глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречу с жителями деревни Нижняя Типсирма Большешатьминского сельского поселения.

Александр Николаевич проинформировал о комплексной программе социально-экономического развития района, рассказал о планах и перспективах. Также внимательно выслушал все проблемные вопросы населения. Жители д. Нижняя Типсирма поднимали вопросы ремонта участка автодороги, установки детской игровой площадки, а также о восстановлении противопожарного водоема около д. Нижняя Типсирма. На все вопросы граждане получили развернутые ответы, а проблемы требующие решения, зафиксированы и находятся на контроле администрации района. Александр Николаевич поблагодарил жителей за их активное участие в развитии деревни и района.