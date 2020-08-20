АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречу с жителями дер. Нижняя Типсирма Большешатьминского сельского поселения

08:24 21 августа 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречу с жителями дер. Нижняя Типсирма Большешатьминского сельского поселения

Сегодня, 20 августа 2020 года, глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречу с жителями деревни Нижняя Типсирма  Большешатьминского сельского поселения.

Александр Николаевич проинформировал о комплексной программе социально-экономического развития района, рассказал о планах и перспективах. Также внимательно выслушал все проблемные вопросы населения.  Жители д. Нижняя Типсирма поднимали вопросы ремонта участка автодороги, установки детской игровой площадки, а также о восстановлении противопожарного водоема около д. Нижняя Типсирма. На все вопросы граждане получили развернутые ответы, а проблемы требующие решения, зафиксированы и находятся на контроле администрации района. Александр Николаевич поблагодарил жителей за их активное участие в развитии деревни и района.

 


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика