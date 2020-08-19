19 августа в издательском доме «Хыпар» состоялся обучающий семинар по привлечению рекламных продуктов в печатные СМИ и социальные сети. Мастер-класс провела Ольга Антонова, руководитель отдела продаж компании «IMHO» – крупнейшего продавца медийных возможностей в Рунете (г. Москва).

Специалист в области рекламы рассказала о возможностях для продвижения и развития печатных СМИ в условиях интернет-бума, секретах успешного взаимодействия со спонсорами и рекламодателями, особенностях работы в социальных сетях и организации интернет-продаж.

В ходе обучающего семинара гостья ответила и на многочисленные вопросы сотрудников национального медиахолдинга, касающиеся её профессиональной сферы.