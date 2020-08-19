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Новости » В издательском доме «Хыпар» прошел семинар по продвижению печатных СМИ в Интернете

13:39 20 августа 2020 г.

 

  • 19 августа в издательском доме «Хыпар» состоялся обучающий семинар по привлечению рекламных продуктов в печатные СМИ и социальные сети. Мастер-класс провела Ольга Антонова, руководитель отдела продаж компании «IMHO» – крупнейшего продавца медийных возможностей в Рунете (г. Москва).

Специалист в области рекламы рассказала о возможностях для продвижения и развития печатных СМИ в условиях интернет-бума, секретах успешного взаимодействия со спонсорами и рекламодателями, особенностях работы в социальных сетях и организации интернет-продаж.

В ходе обучающего семинара гостья ответила и на многочисленные вопросы сотрудников национального медиахолдинга, касающиеся её профессиональной сферы.



По материалам Издательского дома «Хыпар»

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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