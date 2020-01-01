Весной 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений. В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку.

Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько отправлений, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.

Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно и распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне необходимо заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. После этого промокод активируется автоматически.