19 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил акционерное общество «АККОНД», где состоялся рабочий запуск новой линии по производству оригинального сахарного печенья.

«Мы периодически запускаем новые линии, а это говорит о том, что экономические показатели фабрики растут (на 10-15 процентов в год), что обеспечивает устойчивое развитие предприятия», – рассказал генеральный директор акционерного общества Валерий Иванов.

Мощность дополнительной линии сахарного печенья составляет свыше 3 тысяч тонн продукции в год. Новое оборудование оснащено формующими роторами с эксклюзивными дизайнами и дополнено опцией по выпуску продукции с двойной начинкой. Инвестиции в проект составили 149 млн рублей.

«Работа по модернизации у нас ведется во всех цехах. В наших ближайших планах до окончания года – монтаж еще двух производственных линий для развития ассортиментной линейки кондитерских изделий в удобных современных форматах. Благодаря модернизации производственных мощностей у нас постоянно создаются дополнительные рабочие места и ведется прием новых сотрудников», – отметил Валерий Иванов.

В ближайшие годы предприятие планирует реализовать еще один инвестиционный проект стоимостью около 2 млрд рублей. Благодаря ему появятся еще 500 новых рабочих мест.

В этом году кондитерской фабрике исполняется 77 лет. Олег Николаев поздравил коллектив предприятия со знаменательным событием и вручил его работникам заслуженные награды.

«АККОНД» является одним из ведущих предприятий кондитерской продукции в Российской Федерации. В Чувашии оно вообще является флагманом нашей экономики. Работники вашего холдинга – это, несомненно, те люди, которые вносят существенный вклад в развитие всей отрасли, создают культуру производства, создают новые подходы в организации производственного процесса», – сказал врио Главы Чувашии. Олег Николаев добавил, что новые виды изделий в продуктовой линейке кондитерской фабрики каждый раз приятно удивляют, и пожелал коллективу «АККОНДА» дальнейших успехов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"