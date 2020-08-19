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Актуально » АО «АККОНД» отпраздновало свой день рождения запуском новой линии

13:37 20 августа 2020 г.

 

АО «АККОНД» отпраздновало свой день рождения запуском новой линии

19 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил акционерное общество «АККОНД», где состоялся рабочий запуск новой линии по производству оригинального сахарного печенья.

«Мы периодически запускаем новые линии, а это говорит о том, что экономические показатели фабрики растут (на 10-15 процентов в год), что обеспечивает устойчивое развитие предприятия», – рассказал генеральный директор акционерного общества Валерий Иванов.

Мощность дополнительной линии сахарного печенья составляет свыше 3 тысяч тонн продукции в год. Новое оборудование оснащено формующими роторами с эксклюзивными дизайнами и дополнено опцией по выпуску продукции с двойной начинкой. Инвестиции в проект составили 149 млн рублей.

«Работа по модернизации у нас ведется во всех цехах. В наших ближайших планах до окончания года – монтаж еще двух производственных линий для развития ассортиментной линейки кондитерских изделий в удобных современных форматах. Благодаря модернизации производственных мощностей у нас постоянно создаются дополнительные рабочие места и ведется прием новых сотрудников», – отметил Валерий Иванов.

В ближайшие годы предприятие планирует реализовать еще один инвестиционный проект стоимостью около 2 млрд рублей. Благодаря ему появятся еще 500 новых рабочих мест.

В этом году кондитерской фабрике исполняется 77 лет. Олег Николаев поздравил коллектив предприятия со знаменательным событием и вручил его работникам заслуженные награды.

«АККОНД» является одним из ведущих предприятий кондитерской продукции в Российской Федерации. В Чувашии оно вообще является флагманом нашей экономики. Работники вашего холдинга это, несомненно, те люди, которые вносят существенный вклад в развитие всей отрасли, создают культуру производства, создают новые подходы в организации производственного процесса», –  сказал врио Главы Чувашии. Олег Николаев добавил, что новые виды изделий в продуктовой линейке кондитерской фабрики каждый раз приятно удивляют, и пожелал коллективу «АККОНДА» дальнейших успехов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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