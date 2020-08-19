18 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил центральный парк в селе Комсомольское, где ведется масштабное благоустройство территории. На сегодняшний день выполнены 52% работ. Согласно эскизам архитекторов и строителей центр села должен полностью преобразиться, будет проведена реконструкция проездов, пешеходных дорожек, саму площадку покроют брусчаткой, также планируется расширить территорию перед памятником воинам Великой Отечественной войны. Проектом благоустройства предполагается обустроить и территорию возле школы до улицы Комсомольской, установить светильники.

Благодаря неравнодушию местных жителей здесь уже появился новый объект - памятник «Танк-80», посвященный танкистам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Олег Николаев высоко оценил старания комсомольцев в деле увековечивания памяти земляков.

«Восхищен тем, что вы дорожите своей историей. Военная техника является украшением общественного пространства, уверен, эта территория и дальше будет развиваться, наполняться содержанием. Давайте таким образом двигаться вперед. Давайте дорожить моментами, творить будущее таким, каким мы хотим видеть его», - сказал он инициаторам создания памятника.

Такие же инициативные, ценящие свою историю люди живут и в Чагасьском сельском поселении Канашского района. Олег Николаев убедился в этом, когда посетил один из уникальных объектов, который находится в муниципалитете – Мокринский мост. Местные жители рассказали, что это монументальное бетонное транспортное сооружение появилось более 100 лет назад, оно включено в список памятников истории и культуры Канашского района и Чувашской Республики. В годы Великой Отечественной войны мост имел стратегическое значение — по нему проходили составы с боеприпасами. В настоящее время живописный виадук из железобетонных столбов пользуется особой популярностью у туристов, которые нередко оставляют после себя горы мусора. По словам жителя близлежащей деревни Леонида Михайлова, сельчане своими силами устраивают субботники, ухаживают за посаженными деревьями, но территория все равно выглядит неприглядно.

Руководитель региона подчеркнул, что такого рода объекты требуют особого внимания, они способны повысить туристическую привлекательность республики. Он также отметил, что в ближайшее время вопрос с содержанием самого моста и прилегающей территории возле него будет решен.

«Нами начата большая работа по повышению туристической привлекательности региона. Эту работу в ближайшее время будем более поступательно реализовывать. Мокринский мост официально найдет свое место в туристической карте республики», – заверил Олег Николаев.

На территории Канашского района имеется еще один объект культурного наследия - школа, в которой в 1914-1917 г.г. учился чувашский поэт Михаил Сеспель. В каменном двухэтажном историческом здании, построенном в 1819 г., функционирует центральная районная библиотека. Сейчас здесь проходят реставрационные работы. На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов выделено более 18 млн рублей. Олег Николаев осмотрел имеющиеся помещения, посетил музей, посвященный поэту.

Сразу после этого врио Главы Чувашии встретился с активом района. Главы сельских поселений смогли озвучить актуальные проблемы, которые волнуют жителей. В свою очередь Олег Николаев поинтересовался, куда были направлены 100 тысяч рублей, направленные в деревни и села в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии. Были обсуждены и другие вопросы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"