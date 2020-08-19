18 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев с рабочим визитом посетил Цивильский, Комсомольский и Канашский районы республики. В первую очередь руководитель региона ознакомился с деятельностью предприятий, которые занимаются переработкой животноводческой и сельскохозяйственной продукции.

В филиале ООО «Авангард «Цивильский Бекон», расположенном в Цивильском районе, Олегу Николаеву показали, как организовано производство полного цикла. Здесь не только выращивают свиней, но и производят зерно, которое идет на изготовление кормов для поголовья. По словам генерального директора ООО «Авангард» Николая Курчаткина, вся посевная площадь в 2020 году составила 4772 га, на сегодняшний день убрано около 42% площадей зерновых. Урожайность составила почти 61 центнер с гектара.

Неплохие результаты, несмотря на пандемию коронавируса и спад потребления молочных продуктов, показывают и молокоперерабатывающие предприятия Чувашии. Так, крестьянское (фермерское) хозяйство Гульнары Хайрутдиновой, находящееся в Комсомольском районе, перерабатывает до 300 тонн сырого молока в сутки и выпускает кроме пастеризованного молока и сметаны также кисломолочную продукцию, сливочное масло и творог. Свою продукцию предприятие поставляет в Нижегородскую область и Республику Татарстан.

А продукцию одного из самых крупных производств республики – завода по переработке овощей и производству соусов и приправ ООО «Девелей» – можно увидеть на прилавках ведущих торговых сетей страны и в меню известных ресторанов. Часть сырья предприятие закупает у чувашских сельхозпроизводителей. К примеру, для производства соусов используется горчица, выращенная в «Агрофирме «Таябинка» Красноармейского района.

По мнению руководителя региона, необходимо развивать внутреннюю кооперацию сельхозпроизводителей, чтобы в дальнейшем повысить уровень переработки продукции на территории Чувашии.

«Одна из наших главных целей – перерабатывать все, что мы производим в отрасли сельского хозяйства на территории Чувашской Республики, и у нас все возможности для этого есть. Нам нужно организовать внутренние коммуникации и соответствующую кооперацию между хозяйствующими субъектами, которые сегодня уже работают на территории республики. Только за счет этого мы можем очень серьезно углубить как внутреннюю кооперацию, так и степень переработки всей продукции на территории Чувашии», - сказал Олег Николаев в интервью журналистам.

После посещения предприятий врио Главы Чувашии принял участие в совместном выездном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка региона и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашии, которое состоялось в Канашском районе. На совещании обсудили основные итоги работы отрасли за первое полугодие 2020 года и имеющиеся проблемы, а также поставили задачи на ближайшую перспективу. В завершение мероприятия лучших работников агропромышленного комплекса республики наградили ведомственными наградами.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"