19 августа врио Главы республики Олег Николаев и начальник УФСБ России по Чувашской Республике Игорь Кобыляченко в селе Красноармейское провели выездное совместное заседание антитеррористической комиссии в Чувашской Республике и оперативного штаба в Чувашской Республике.

Противодействие идеологии терроризма, антитеррористическая защищенность образовательных организаций в новом учебном году и безопасность в период подготовки и проведения общественно-политических мероприятий в Единый день голосования вошли в повестку дня мероприятия.

Олег Николаев призвал с учетом текущей ситуации актуализировать задачи по обозначенным направлениям и своевременно выполнять их.

Руководитель региона подчеркнул, что при подготовке образовательных организаций к 1 сентября вопросы комплексной безопасности, в том числе с точки зрения антитеррористической защищенности, входят в число первоочередных.

В Чувашии в этом году выберут Главу республики и 3386 депутатов органов местного самоуправления. Единый день голосования намечен на 13 сентября, но голосовать можно будет в пятницу, субботу и воскресенье – с 11 по 13 сентября. Данное решение связано с необходимостью обеспечить максимальную безопасность жителей республики в период пандемии коронавируса.

Игорь Кобыляченко подчеркнул, что по оценке оперативного штаба и итогам мониторинга обстановка в республике оценивается как стабильная.

Министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев констатировал повышение комплексной безопасности образовательных организаций региона. На это в 2020 году из средств консолидированного бюджета Чувашской Республики выделено 54 млн. рублей. Бюджетные средства также будут направлены на повышение квалификации педагогов-психологов для профилактики терроризма и экстремизма, на проведение республиканского конкурса по антитеррористической тематике среди обучающихся, а также организацию деятельности молодежной «Кибердружины». Основной целью кибердружины является формирование позитивного контента, поддержка комфортной и безопасной среды в сети Интернет. По данным Минобразования Чувашии, в этом году на базе образовательных организаций сформированы уже 25 кибердружин. Членом дружины может стать любой желающий старше 18 лет.

Кроме того, в начале учебного года во всех образовательных организациях республики будут проводиться месячники безопасности. Особое внимание будет уделяться работе с иностранными студентами, прежде всего с теми, кто прибывает из стран с повышенной террористической активностью, за каждым студентом закрепят куратора, проведут адресные профилактические мероприятия.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Чувашской Республике Евгений Терёшин акцентировал, что в республике в целом совершенствуется работа по профилактике терроризма.