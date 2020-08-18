18 августа 2020 года Красноармейский район посетила Председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Николаева Наталья Алексеевна.

На встрече с главой администрации района Александром Кузнецовым обсудили сотрудничество и совместную реализацию различных проектов, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан

В зале заседаний администрации Красноармейского района состоялся круглый стол с участием членов Красноармейского отделения «Союза женщин Чувашии», а также председателя Совета отцов Красноармейского района, директора ООО «Автошвейпред» Игоря Дмитриева и технического директора ООО «Белла», члена Совета отцов Чувашской Республики Александра Погодина.

За круглым столом были обсуждены важные вопросы материнства, детства, воспитания подрастающего поколения, важности приобщения молодёжи к истории малой Родины и страны в целом. Наталья Алексеевна поблагодарила всех за ту социальную деятельность, которую ведут участники Красноармейского отделения, призвав к сотрудничеству в части создания цикла видеорепортажей о деятельности женсовета района.

Отметим, что деятельность Совета женщин района направлена на созидание семейных ценностей, пропаганду здорового образа жизни и работу с подрастающим поколением. Совет проводит праздничные и гражданско-патриотические мероприятия, выставки, встречи с населением и молодёжью. Участвует в различных патриотических, духовно-нравственных и культурно-просветительских акциях, взаимодействует с законодательными и исполнительными органами власти.

Глава администрации района Александр Кузнецов и председатель ЧРОО "Союз женщин Чувашии" Наталья Николаева вручили грамоту супружеской паре Розе Тимофеевой и Петру Тимофееву, прожившим в мире и согласии, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.

Благодарность "Союза женщин Чувашии" была вручена Председателю Красноармейского районного отделения « Союза женщин Чувашии» Розе Николаевой. Также была вручена благодарность семье Ефимовых Галине и Василию за верность семейным традициям и достойное воспитание детей.

В рамках рабочей поездки в Красноармейский район глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и Председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Николаева Наталья Алексеевна посетили ряд предприятий Красноармейского района.

Директор ООО «Красноармейский хлебокомбинат» Елена Сидорова ознакомила с производственной деятельностью предприятия. Основным видом деятельности компании является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Затем гости посетили МБДОУ «ДЮСШ», где завершен капитальный ремонт внутренних помещений.

В конце рабочей поездки ознакомились с деятельностью центра диагностики и консультирования отдела образования.