Новости » В Чувашии «усиленный» завтрак предусмотрен для более 63 тысяч младшеклассников

На состоявшемся накануне совещании в Минобразования Чувашии не только подсчитали, сколько в республике школьников начальных классов, но и рассмотрели варианты двухнедельного меню бесплатного горячего питания для них. Разработанный представителями комбинатов школьного питания с учетом требований новых СанПиНов «усиленный» завтрак учитывает сезонность, калорийность и питательность суточного рациона, необходимого для нормального роста и развития детей.

Так, в зависимости от возраста ребенка в одном приеме пищи должно быть определенное содержание жиров, белков и углеводов. Поэтому на завтрак в качестве горячего блюда может быть молочная каша, омлет, рисовая запеканка, сырники, рыбные тефтели, биточки из мяса или птицы, а также горячий напиток, хлеб.

Предложенные проекты меню для младших школьников в настоящее время направлены для рассмотрения и согласование в Управление Роспотребнадзора по Чувашии. Затем согласованный вариант меню будет доведен до родительского сообщества. Важно, что родители смогут контролировать питание своих детей в школе онлайн, так как двухнедельное меню будет размещено на сайте учебного заведения.

В Чувашии на «усиленный» завтрак для более 63,2 тысяч обучающихся 1-4 классов в 2020 году будет направлено 246,5 млн рублей, в том числе 244 млн рублей поступит из федерального бюджета.

Напомним, что с 1 сентября в новом учебном 2020-2021 году все ученики 1-4 классов государственных и муниципальных школ республики будут обеспечены бесплатным качественным горячим питанием один раз в день. Ранее данную меру поддержки чаще всего получали исключительно льготники, например, дети из многодетных, малообеспеченных семей, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: obrazov.cap.ru