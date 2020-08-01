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Новости » Олег Николаев дополнительно выделил 75 млн рублей на развитие сельских территорий

08:14 20 августа 2020 г.

 

Олег Николаев дополнительно выделил 75 млн рублей на развитие сельских территорий

Дополнительные 75 млн рублей предназначены для разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства в деревнях и селах Чувашии. Причем по согласованию с врио Главы республики Олегом Николаевым в этом году перечень сельских проектов, реализуемых в рамках мероприятий госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», будет расширен. Об этом стало известно 18 августа на совещании в Канашском районе, которое руководитель региона провел в ходе рабочего визита по муниципалитетам республики.

Обращаясь к местным властям, Сергей Артамонов отметил, что, например, в Комсомольском районе просили пристрои к школам, садикам и т.д. «Мы социальные объекты не проектировали, хотя в рамках госпрограммы развития сельских территорий Минсельхоз России отбирает эти проекты. Олег Алексеевич разрешил расширить перечень сельских проектов. И мы с этого года дополнительно их в этот перечень заведем и начнем проектировать нужные вам объекты, чтобы вы могли участвовать как в наших программах, так и в программах Минобразования, Минкультуры и любого другого министерства», – сказал он.

Также заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики заявил, что районам необходимо активизировать работу по подготовке проектов для участия в государственной программе по комплексному развитию сельских территорий. Он упрекнул глав администраций муниципальных районов в провале программы в этом году.

«Министерство не должно уговаривать заявляться с проектами. Муниципалитеты должны быть заинтересованы в развитии своих территорий, активно предлагать готовые проекты для участия в госпрограмме. Не знаю, как вам, но мне перед селянами немного стыдно. Эту программу комплексного развития сельских территорий на 2020 год мы с вами полностью провалили просто из-за отсутствия проектов», – сказал вице-премьер.

Напомним, что в этой же поездке врио Главы Чувашии Олег Николаев сделал акцент на повышении эффективности работы органов местного самоуправления по решению внутренних проблем муниципалитетов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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