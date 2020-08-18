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Новости » 25-метровый бассейн в селе Аликово откроют в ноябре

08:12 20 августа 2020 г.

25-метровый бассейн в селе Аликово откроют в ноябре

Спортивное сооружение возводится при существующем физкультурно-спортивном комплексе «Хелхем» и по проекту будет соединятся с ним тёплым переходом. 25-метровый бассейн в селе Аликово начали строить в конце апреля. Сдать объект планируется уже в ноябре, сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии.

Строительство идет на средства, выделенные из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В общей сложности на строительство бассейна направили более 110 млн рублей.

Напомним, что Президент России поставил задачу увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан до 75%. Поэтому акцент в деятельности физкультурно-спортивной отрасли республики сделан на создание условий для занятия спортом. Так, буквально накануне врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал Указ, в соответствии с которым старшее поколение республики смогут безвозмездно посещать спортивные объекты.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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