Новости » Чебоксарский «АККОНД» готов реализовать новый инвестпроект и создать еще 500 рабочих мест

В случае решения проблемных вопросов инвестпроект стоимостью около 2 млрд рублей предприятие планирует реализовать за два года. Об этом сегодня, 19 августа, врио Главы Чувашии Олегу Николаеву рассказал генеральный директор акционерного общества «АККОНД» Валерий Иванов во время рабочего запуска новой линии по производству оригинального сахарного печенья.

Олег Николаев поздравил фабрику с 77-летием, отметив существенный вклад сотрудников в развитие всей отрасли и создание новых подходов в организации производственного процесса.

По словам Валерия Иванова, экономические показатели фабрики действительно «растут на 10-15 процентов в год, что обеспечивает устойчивое развитие предприятия» и новые возможности для привлечения инвестиций. Так, вложения в проект дополнительной линии сахарного печенья составили 149 млн рублей.

«Работа по модернизации у нас ведется во всех цехах. В наших ближайших планах до окончания года – монтаж еще двух производственных линий для развития ассортиментной линейки кондитерских изделий в удобных современных форматах. Благодаря модернизации производственных мощностей у нас постоянно создаются дополнительные рабочие места и ведется прием новых сотрудников», – отметил он.

Напомним, что в Чувашии также реализуются проекты по специальным инвестиционным контрактам в сфере промышленности. Ранее Олег Николаев обозначил готовность республики реализовывать подобные проекты на территории региона, поскольку для этого есть вся «необходимая инфраструктура». Так, недавно чебоксарский завод ЧЕТРА поставил МЧС России по спецзаказу 22 бульдозера.

Фото: cap.ru