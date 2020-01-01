Новости » Законопроект «Единой России» обеспечит снижение цен на лекарства и сделает препараты доступнее

Он будет в целом регулировать аптечный рынок

В законопроекте «Единой России» прописано несколько мер, которые помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания с профильными министерствами и ведомствами о доступности лекарств, которое прошло на площадке партии.

«Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах», — рассказал Андрей Турчак.

Понятие «аптечная сеть» необходимо ввести в законодательство, чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек, что сделает доступ для них более справедливым. Это — один из ключевых моментов законопроекта.

Также, по словам секретаря Генсовета партии, «Единая Россия» выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно аптечной сети.

«Сегодня по разным оценкам производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов. Конечно, так или иначе все это закладывается в цену для покупателей», — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, в «Единой России» предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов.

«Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере», — считает секретарь Генсовета партии.

Профильные министерства и ведомства — Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор — принципиально поддержали законопроект и заявили о готовности дорабатывать инициативу совместно с «Единой Россией».

Своевременность принятия такого закона отметил и председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Вячеслав Рафинов: «Он разработан в закрепление принятых недавно изменений в Конституцию о праве каждого россиянина на качественную и доступную медицину».

Вячеслав Рафинов также напомнил, что в республике особое внимание уделяется доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения, в том числе в связи с эпидемией коронавируса. Так, в рамках санитарно-противоэпидемических мероприятий 535,8 млн. рублей из республиканского бюджета выделено на приобретение медицинских аппаратов, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. А в рамках подготовки системы образования к новому учебному году еще почти 153 млн. рублей - на приобретение рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что задача партии — добиться принятия законопроекта во всех трех чтениях уже в осеннюю сессию. Для этого партия соберет предложения от всех заинтересованных сторон — чтобы подготовить окончательную версию документа.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"