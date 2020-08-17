Актуально » Граждане старшего поколения смогут бесплатно заниматься физкультурой и спортом на базе республиканских спортивных учреждений

Врио Главы Чувашии подписал Указ «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни». Он направлен на создание условий для занятия спортом лиц старшего возраста. Причем это становится одним из приоритетных направлений государственной политики республики.

Граждане старшего поколения смогут посещать групповые занятия по различным видам спорта на безвозмездной основе во время минимальной загруженности республиканских спортивных учреждений и объектов.

Министерство физической культуры и спорта Чувашии совместно с Министерством здравоохранения республики разработают специальные физкультурно-оздоровительные программы с учетом возраста и состояния здоровья пожилых. Для проведения занятий будут привлекаться волонтеры из вузов (инструкторы по физической культуре и спорту).

Органам местного самоуправления, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовано принять участие в реализации Указа.

На начало текущего года в Чувашии систематически занимались физической культурой и спортом 12,5% лиц старшего возраста (женщины 55–79 лет; мужчины 60–79 лет). В результате реализации проекта «Спорт – норма жизни» к 2024 году данный показатель должен увеличиться до 25%.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики