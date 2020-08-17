Об этом 17 августа на еженедельном совещании в Доме Правительства сообщила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Размер выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет в 2020 году составляет 4770,50 рублей. Она предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за II квартал предшествующего года.

Для получения государственной услуги необходим только один документ – заявление от граждан. По словам руководителя Минтруда Чувашии, 98% заявлений были поданы в электронном виде через портал Госуслуг или МФЦ.

По состоянию на 14 августа 25,6 тысяч семей Чувашии получили ежемесячные денежные выплаты на сумму 1118,6 млн рублей. При этом в июле семьи получили выплаты с перерасчетом с 1 января т.г. в размере 33,4 тысяч рублей на каждого ребенка.

Алена Елизарова также сообщила, что Минтрудом Чувашии направлены заявки на выделение дополнительных средств из федерального бюджета для осуществления выплат. По предварительным данным, дополнительные транши будут выделены в середине сентября.

Напомним, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно установлена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 января 2020 года.

Прием заявлений организован с 20 мая этого года, выплаты начались с 1 июня 2020 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"