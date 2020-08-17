АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » В Чувашии ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет получили 25,6 тысяч семей

13:13 17 августа 2020 г.

 

В Чувашии ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет получили 25,6 тысяч семей

Об этом 17 августа на еженедельном совещании в Доме Правительства сообщила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Размер выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет в 2020 году составляет 4770,50 рублей. Она предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за II квартал предшествующего года.

Для получения государственной услуги необходим только один документ – заявление от граждан. По словам руководителя Минтруда Чувашии, 98% заявлений были поданы в электронном виде через портал Госуслуг или МФЦ.

По состоянию на 14 августа 25,6 тысяч семей Чувашии получили ежемесячные денежные выплаты на сумму 1118,6 млн рублей. При этом в июле семьи получили выплаты с перерасчетом с 1 января т.г. в размере 33,4 тысяч рублей на каждого ребенка.

Алена Елизарова также сообщила, что Минтрудом Чувашии направлены заявки на выделение дополнительных средств из федерального бюджета для осуществления выплат. По предварительным данным, дополнительные транши будут выделены в середине сентября.

Напомним, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно установлена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 января 2020 года.

Прием заявлений организован с 20 мая этого года, выплаты начались с 1 июня 2020 года.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика