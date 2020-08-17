Сегодня, 17 августа 2020 г., в зале заседаний администрации района состоялось еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района Александре Кузнецове с участием начальников структурных подразделений администрации района, глав сельских поселений, руководителей организаций и общеобразовательных учреждений района.

В ходе совещания были обсуждены вопросы благоустройства района и строительство автодорог. Также Александр Кузнецов обозначил задачу проектирования очистного сооружения и системы водоотведения дождевой воды (ливневка) в с. Красноармейское.