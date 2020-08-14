Новости » Шахматная школа вице-чемпиона мира, международного гроссмейстера Сергея Карякина открылась в столице Чувашии

Шахматную школу вице-чемпиона мира, международного гроссмейстера Сергея Карякина открыли сегодня в Чебоксарах на базе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Обучение в ней будет проводиться с использованием авторской методики Сергея Карякина, а занятия для школьников, студентов вузов, взрослых любителей шахмат будут вести профессиональные тренеры Шахматной федерации Чувашской Республики. Здесь будут проводиться как индивидуальные, так и групповые занятия, а также различные соревнования. Помещение оснащено современным мультимедийным оборудованием с возможностью проведения занятий с гроссмейстером в режиме онлайн.

Специально на открытие школы в столицу Чувашии прибыли сам гроссмейстер – Заслуженный мастер спорта России, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин с супругой, член наблюдательного совета Российской шахматной федерации Михаил Бурштейн.

Торжественную церемонию открытия шахматной школы в стенах альма-матер предварял детский турнир, абсолютным победителем которого стал 14-летний воспитанник столичного лицея №44 Антон Смирнов. Ему выпала честь сыграть блиц-партию с Сергеем Карякиным, а в конце получить личные рекомендации от кумира. Впрочем, заслуженные дипломы и медали, а также памятные сертификаты из рук Сергея Карякина получили все участники детского шахматного турнира.

«Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического события. В год празднования 100-летия Чувашской автономной области, 90-летия Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева и в преддверии празднования Дня города Чебоксары в столице нашей республики, в стенах главного педагогического вуза открывается филиал знаменитой «Школы Сергея Карякина», - отметил на торжественной церемонии открытия школы министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. «В Чувашии шахматы очень популярны. Сегодня по всей республике этим интеллектуальным видом спорта занимаются более 15 тысяч детей и взрослых», - продолжил он.

Глава спортивного ведомства акцентировал, что с 2017 года республика активно участвует во всероссийском проекте «Шахматы в школу», а за последние два года в рамках реализации национального проекта «Образование» на базе 82-х образовательных школ в малых городах и сельских районах открыты шахматные гостиные, где ребята со школьной скамьи познают азы шахматной игры.

От имени руководства республики О.А.Николаева и всех любителей шахматной игры министр поблагодарил Сергея Карякина за поддержку в развитии шахмат в республике, и выразил уверенность, что с открытием школы в скором будущем в Чувашии обязательно появятся гроссмейстеры с мировым именем.

Серей Карякин отметил, что шахматное движение в России переживает активный подъем. «Я знаю, что Чувашия является одним из лидеров по реализации проекта «Шахматы в школу». Именно поэтому я с большим удовольствием принял предложение открыть здесь филиал своей школы. Я вижу, что здесь очень много талантливых, перспективных ребят, с ними нужно активно работать, тем более, что в республике сформирован хороший тренерский состав», - подчеркнул Сергей Карякин.

Ректор ЧГПУ им.И.Я.Яковлева Владимир Иванов сообщил, что помимо обучения на базе шахматной школы планируется реализация программ повышения квалификации для учителей начальных классов по программе «Шахматы в школе» и педагогов дополнительного образования по организации кружковой работы по шахматам.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол с участием гостей, студентов и преподавателей вуза, в ходе которого был подписан протокол открытия Шахматной школы Сергея Карякина на базе ЧГПУ им.И.Я.Яковлева.