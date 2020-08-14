08:47 17 августа 2020 г.
Завершился первый этап Всечувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». В течение четырех дней команды известных заведений и предприятий общественного питания нашей республики демонстрировали зрителям и профессиональному жюри свой взгляд на национальные блюда.
Впереди участников фестиваля ждет второй этап – презентация национального стола с чувашскими блюдами. Финал состоится в субботу, 15 августа. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте гостеприимнаячувашиякухня.рф. Начало в 11:00.
Полная версия фестиваля будет представлена зрителям Национального телевидения Чувашии 16 августа в 16:30.
Организаторами гастрономического фестиваля выступают Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор и Ассоциация кулинаров Чувашии.