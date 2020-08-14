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Новости » Лучшие моменты Всечувашского фестиваля национальной кухни – на Национальном телевидении Чувашии

08:47 17 августа 2020 г.

 

Завершился первый этап Всечувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». В течение четырех дней команды известных заведений и предприятий общественного питания нашей республики демонстрировали зрителям и профессиональному жюри свой взгляд на национальные блюда.

Впереди участников фестиваля ждет второй этап – презентация национального стола с чувашскими блюдами. Финал состоится в субботу, 15 августа. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте гостеприимнаячувашиякухня.рф. Начало в 11:00.

Полная версия фестиваля будет представлена зрителям Национального телевидения Чувашии 16 августа в 16:30.

Организаторами гастрономического фестиваля выступают Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор и Ассоциация кулинаров Чувашии.



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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