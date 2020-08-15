15 августа в Чебоксарах состоялся финал Всечувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», посвященного 100-летию образования Чувашской автономной области. Из-за пандемии гастрономический праздник в этом году проходил в онлайн-формате.

В мероприятии принял участие врио Главы Чувашии Олег Николаев с супругой. Приветствуя участников и гостей кулинарного торжества, руководитель региона отметил, что фестиваль имеет важное значение для жителей Чувашии, поскольку способствует популяризации национальной кухни и сохранению кулинарных национальных традиций.

«Соревнование мотивирует проявить свои творческие способности, мысли и сотворить что-то новое. Сюда приезжают именитые мастера из других регионов и делятся опытом, что дает стимул развитию нашей кухни и подходам в приготовлении блюд», – сказал он и поблагодарил организаторов и участников фестиваля, которые в непростое время реализовали такой уникальный и масштабный проект.

В финале фестиваля приняли участие 13 команд, в том числе команды кулинаров Пермского края, г. Санкт-Петербург, Чеченской Республики. По итогам фестиваля будет издан сборник рецептов чувашской национальной кухни.

Приготовленные блюда национальной кухни оценивали кулинарные эксперты – судьи Всемирной ассоциации шеф-поваров (WACS). От имени этой организации жителей Чувашии с юбилеем республики поздравил Президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Он также заметил, что сегодня увидел достойное представление блюд чувашской национальной кухни.

В ходе мероприятия Олег Николаев наградил памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» председателя Ассоциации кулинаров Чувашской Республики Николая Уездного.

Участников фестиваля также приветствовали заслуженный артист РСФСР, народный артист Чувашской Республики Станислав Садальский, а также украинский и российский композитор и певец, член Союза композиторов России Игорь Демарин.

На гастрономическом празднике Олег Николаев и другие почетные гости осмотрели презентационные столы национальной кухни и вместе с шеф-поваром приготовили чувашское национальное блюдо – хуран-кукли.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"