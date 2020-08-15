15 августа в Доме Правительства врио Главы Чувашии Олег Николаев и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.

В соглашении нашли отражение мероприятия, направленные на удовлетворение потребности в перевозках грузов и пассажиров, развитие объектов пассажирской железнодорожной инфраструктуры, повышение качества транспортного обслуживания, обеспечение безопасности на железнодорожных переездах, увеличение объемов производства и поставок высокоэффективной и конкурентоспособной продукции для нужд ОАО «РЖД» и многие другие.

В рамках достигнутых договорённостей также предполагается совместная работа над реализацией инвестиционного проекта «Проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург».

В ходе рабочей встречи стороны обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия.

«Традиционно со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми работает Горьковская железная дорога, мы подписываем пятилетние соглашения. Поскольку срок предыдущего соглашения истек, мы сегодня подписали новое. Мы сегодня также принципиально обговорили условия изменения пассажиропотока, рассмотрели перспективы совместных проектов по улучшению качества обслуживания», – прокомментировал итоги встречи Анатолий Лесун.

Олег Николаев отметил, что Чувашию и РЖД связывают многолетние и конструктивные отношения, но потенциал их развития еще большой.

«Республика развивается, мы планируем открытие новых площадок по организации производства продукции народного хозяйства различного назначения. Очевидно, ее надо будет перевозить, в том числе посредством железнодорожного транспорта. Важно это направление развивать, – сказал Олег Николаев. – Мы готовы поработать и с точки зрения сервиса, снабжения системы РЖД качественными товарами. Для нас это было бы возможностью для развития, в том числе малого и среднего предпринимательства».

Отметим, инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Горьковской магистрали на территории Чувашской Республики по итогам 2019 года составили более 2 млрд рублей. Для нужд ОАО «РЖД» закуплена продукция предприятий региона на сумму 1,9 млрд рублей. В этом году общий объем инвестиционной программы, основным направлением которой стал ремонт железнодорожных путей, составляет более 1 млрд рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"