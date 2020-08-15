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Актуально » В Чувашии разрешили работу плавательных бассейнов и фитнес-центров

08:43 17 августа 2020 г.

 

Врио Главы Чувашии внес изменения в Указ от 20 июня 2020 года № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Работа плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта разрешена при условии соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метров) при расстановке спортивного оборудования и нахождения в помещениях для занятий спортом не более 1 человека на 4 кв. метра.

В зоне плавательного бассейна, предназначенной для групповых занятий, – из расчета 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды, в зоне плавательного бассейна, на которой оборудованы дорожки для плавания, – из расчета 1 человек на 10 кв. метров зеркала воды дорожки плавательного бассейна.

Указом разрешается работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев при соблюдении условий предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов, а также деятельность бань и саун при соблюдении следующего условия – 1,5 кв. метра в зоне отдыха на одного посетителя.

На временных верандах и террасах стационарных объектов общественного питания на обособленной территории должны стоять не более 20 столов с расстоянием между ними не менее 1,5 метра с размещением за одним столом не более 4 человек.

При банкетном обслуживании на открытом воздухе на временных верандах и террасах предельное количество обслуживаемых лиц устанавливается из расчета 1 человек на 4 кв. метра, но не более 50 человек.

 

 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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