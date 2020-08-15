Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов уделяет серьезное внимание проведению информационных встреч с населением, считая живое общение с людьми одной из эффективных форм обратной связи с населением. Основными задачами таких встреч являются: открытость деятельности органов местного самоуправления, информирование населения о работе главы и администрации района, а главное решение проблем, которые волнуют граждан.

Сегодня, 15 августа 2020 года глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречи с жителями населенных пунктов.

Первая встреча прошла с жителями ул. Новая д. Яманаки Исаковского сельского поселения. Население поднимает вопросы благоустройства территории, обеспечения качественной питьевой водой и прокладки водопровода по улице, установки дополнительных светильников на столбах уличного освещения, также для освещения моста через реку Б. Шатьма. На встрече приняли участие глава Исаковского сельского поселения Галина Ефимова и директор ООО «Красное Сормово», депутат Собрания депутатов района Святослав Иванов.

Следующие встречи Александр Кузнецов провел на территории Яншихово-Челлинского сельского поселения в д. Санькасы и Шорги. Александр Николаевич проинформировал о Комплексной программе социально-экономического развития района, рассказал о планах и перспективах. В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму 1740 млн. рублей. Жители д. Санькасы поднимали вопросы ремонта участка автодороги, восстановления клуба. Население д. Шорги волнуют вопросы ремонта колодцев, ремонта участка автодороги, установки детской игровой площадки. В ходе собраний были избраны новые старосты деревень. На встречах приняли участие и.о. главы Яншихово-Челлинского сельского поселения Василий Петров, депутат сельского поселения Николай Филиппов.

Глава администрации района Александр Николаевич Кузнецов также встретился с жильцами дома № 65/1 по ул. Ленина и дома № 4 по ул. Механизаторов с. Красноармейское. На встречах обсуждались вопросы благоустройства дворовых территорий, содержания и ремонта многоквартирных домов, устройства парковок для автомобилей. На встречах приняли участие глава Красноармейского сельского поселения Павел Моисеев, директор УК «Коммунальщик» Валерий Егоров.

Все вопросы, жалобы и обращения граждан, задаваемые главе администрации района во время таких встреч, ставятся на особый контроль для подготовки ответов и исполнения.