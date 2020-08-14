14 августа исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Николаевич Лекарев посетил Красноармейский район.

В ходе рабочей поездки Сергей Николаевич встретился с главой администрации Красноармейского района Александром Николаевичем Кузнецовым. Александр Николаевич доложил о Комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года. В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму 1740 млн. рублей.

В рамках рабочей поездки в Красноармейский район глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев посетили ряд предприятий Красноармейского района.

Директор ООО «Композит21» Глеб Афанасьев ознакомил с производственной деятельностью предприятия. Основным направлением деятельности организации является производство пластикатов ПВХ (поливинилхлорид) различных марок, полимерных изделий методом экструзии, литья под давлением. ООО «Композит21» выпускает комплектующие для межкомнатных дверей, окон, грязезащитных систем, натяжных потолков, изделия для сада и огорода (крышки для банок, поливочные шланги, трубки), направляющие цепей, электроизоляционные трубки.

Затем гости посетили завод строительной керамики «КЕТРА». Технический директор филиала АО «Специализированный застройщик «ТУС» - завод «КЕТРА» Иван Воронов ознакомил с производственной деятельностью предприятия. Завод основан в 2013 году. Проектная мощность завода «КЕТРА» составляет 60 млн. кирпичей в год. Производственная линия завода укомплектована итальянским оборудованием компании «Bedeshi». Для производства кирпичей используются только высококачественное сырье с глиняных и песчаных карьеров: Красноармейского и Тузи-Чуринского месторождений. Объемы производства позволяют расширять рынки сбыта не только для местного рынка, но и на другие регионы России.

В ходе визита Сергей Лекарев обсудил с руководителями предприятий и представителями района основные направления Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. Отметим, всего в комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики вошли более девяноста проектов развития промышленности, реализация которых будет проходить на 73 предприятиях.