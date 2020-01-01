В г. Чебоксары стартовала стратегическая сессия «Цифровая прокачка бизнеса. Республика Чувашия», организованная АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпромторга России. В течение двух дней – 13 и 14 августа – участники будут обсуждать возможности внедрения различных цифровых решений в деятельность промышленных предприятий республики. Очная часть мероприятий проходит в центре «Мой Бизнес», в режиме онлайн подключаются эксперты со всей страны.

Открывая мероприятие, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что автоматизация промышленности – одна из ключевых национальных задач страны. По его словам, в рамках стратегической сессии предстоит изучить нынешнюю ситуацию с цифровизацией промышленности в регионе, установить необходимые кооперационные связи, рассмотреть возможности привлечения дополнительных средств для внедрения различных цифровых решений.

Участников стратегической сессии поприветствовал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов. «Основная задача мероприятия – показать нашим промышленникам, как внедрение цифровых технологий позволит, прежде всего, повысить их производительность труда, стать более конкурентными и, соответственно, подняться на более высокий уровень. Эта та сфера, где нельзя стоять на месте, здесь нужно оставаться в тренде, чтобы предоставлять качественные товары и услуги», – подчеркнул он. В своем выступлении он остановился на приоритетных направлениях развития региона в сфере цифровизации, в частности, рассказал, о строительстве информационной инфраструктуры, развитии «электронных» услуг, планах по обучению граждан востребованным направлениям цифровой экономики.

Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев обратил внимание на то, что в республике достаточно широко представлены производители всех устройств, которые служат цифровизации экономики. «У нас достаточно сильный электротехнический кластер, который ведет активные разработки в этом направлении. Функционирует ИТ-кластер, который ведет работу по программному обеспечению, разработкам в сфере кибербезопасности и других цифровых технологий. «Цифровая прокачка» позволит определить направления возможных совместных действий производителей электротехнического кластера и разработчиков программного обеспечения», – отметил он в своем выступлении.

Заместитель директора Департамента цифровых технологий Минпромторга России Максим Мамсуров согласился с тем, что «сильные кадры в Чувашии сосредоточены именно в сфере электротехнического кластера». Он рассказал о существующих мерах поддержки промышленных предприятий. В частности, Минпромторг России ежегодно выделяет субсидии на разработку индустриальных цифровых платформ.

В рамках первого дня участники стратегической сессии рассмотрели опыт разных регионов по цифровизации промышленности, а также лучшие российские практики по использованию цифровых технологий в бизнесе.